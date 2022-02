Pillole anti - virus a 300 pazienti, diecimila tamponi in un giorno e 2.800 nuovi positivi. Da venerdì mascherine solo al chiuso (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ANCONA - In un mese, sono stati 5.389 i pazienti a cui sono stati prescritti gli antivirali orali in Italia: di questi, 5.348 hanno ricevuto una prescrizione di Lagevrio (molnupiravir) di Merck mentre ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ANCONA - In un mese, sono stati 5.389 ia cui sono stati prescritti glivirali orali in Italia: di questi, 5.348 hanno ricevuto una prescrizione di Lagevrio (molnupiravir) di Merck mentre ...

Advertising

marcontento : secondo la dermatologa sono semplici geloni ma non pensavo mi prescrivesse pillole PER TRE SETTIMANE oltre a pomata… - micheilucia : RT @MarioFurore: È inaccettabile che ancora oggi il prezzo di acquisto dei #vaccini e delle pillole anti-#Covid sia segreto. ?? Guarda il v… - MarioFurore : È inaccettabile che ancora oggi il prezzo di acquisto dei #vaccini e delle pillole anti-#Covid sia segreto. ?? Guar… - himepm : Questi della farmacia ogni volta che vado a comprare le mie pillole anti pazzia pare che mi guardando come se le prendessi per gioco - ValentinaCheye1 : RT @patfreitter: A proposito di dottori. Che ci stanno a fare i medici di base? Quasi assenti negli ambulatori e nelle cure domiciliari, ne… -