Pierluigi Torregiani, chi era? La vera storia del film "Ero in guerra ma non lo sapevo"

Pierluigi Torreggiani, chi era il gioielliere di Milano ucciso durante gli anni di piombo? Il film "Ero in guerra ma non lo sapevo", trasmesso in prima serata su Rai 1 mercoledì 16 febbraio, racconta l'omicidio del gioielliere Pierluigi Torregiani (interpretato da Francesco Montanari) da parte del gruppo terroristico di estrema sinistra dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo), a Milano, nel pieno degli anni di piombo. La pellicola andrà in onda nell'anniversario ...

