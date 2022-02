Pier Silvio Berlusconi prepara la campagna di primavera in Germania

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) MfE-ProsiebenSat prove d’intesa MF – Milano Finanza, pagina 14, di Nicola Carosielli. Il momento clou è fissato per inizio maggio, quando l’assemblea degli azionisti dell’emittente televisiva tedesca ProsiebenSat sarà chiamata, nei vari punti all’ordine del giorno, a votare il rinnovo del proprio consiglio di sorveglianza. La differenza, però, la farà il modo in cui si arriverà all’appuntamento, con i tedeschi, da una parte, consapevoli di non dover innescare alcuna disputa tra azionisti, pena la sconfitta. Dall’altra, MfE – MediaForEurope, pur continuando a ribadire l’interesse ad agire in qualità di investitore strategico di lungo corso nel gruppo dei media, sta proseguendo a lanciare segnali chiari, aumentando pian piano la propria quota. L’ultima mossa in questa direzione è arrivata ieri, con il gruppo guidato da...

Ultime Notizie dalla rete : Pier Silvio

Successivamente Mfe, guidata da Pier Silvio Berlusconi, ha deciso di proporsi come azionista di lungo termine e potenzialmente attivo in Prosieben. Secondo fonti di mercato il Biscione, attraverso ...