Perché l'Italia paga l'elettricità più cara del mondo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per comprendere Perché l'Italia ha il costo del kWh elettrico più alto del mondo basta osservare e commentare due istogrammi che confrontano il mix di produzione elettrica del mondo e dell'Italia. Cosa fa il mondo Come ben si vede, la prima fonte elettrica è il carbone, che contribuisce per oltre un terzo. Il carbone è un combustibile abbondante, facilmente trasportabile ed economico. È questo che abbassa, ove possibile, il prezzo della produzione elettrica. Gli impianti a carbone non sono sofisticatissimi come quelli nucleari e bisogna solo aver l'accortezza di contenere le emissioni nocive, principalmente composti solforati e polveri sottili. La cosa si può fare e quindi è, esso, il combustibile ideale, soprattutto per i Paesi tecnologicamente meno avanzati. Una volta al secondo ...

