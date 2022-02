“Perché così?”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la notizia e le foto che cambiano tutto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per quanto facciano gli innocenti, i riservati, giocare con il gossip è sempre stato il passatempo preferito di Stefano De Martino e Belen Rodriguez ed in particolare di quest’ultima, come le ha insegnato ai tempi d’oro l’ex fidanzato e oggi caro amico Fabrizio Corona. Se durante il Passa parolaccia a Le iene, il programma che l’ha accolta di recente, è stata ben cauta parlando dell’ex marito e papà di Santiago, le foto del loro ultimo weekend parlano forte e chiaro. Sembra anche che il povero Antonino Spinalbese stia cercando di voltare pagina. Fino a qualche settimana fa i tanti giornali di cronaca rosa lo descrivevano molto determinato nel riuscire a riconquistare Belen Rodriguez dopo la loro relazione-lampo, durante la quale, lo scorso luglio, è venuta al mondo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per quanto facciano gli innocenti, i riservati, giocare con il gossip è sempre stato il passatempo preferito diDeed in particolare di quest’ultima, come le ha insegnato ai tempi d’oro l’ex fidanzato e oggi caro amico Fabrizio Corona. Se durante il Passa parolaccia a Le iene, il programma che l’ha accolta di recente, è stata ben cauta parlando dell’ex marito e papà di Santiago, ledel loro ultimo weekend parlano forte e chiaro. Sembra anche che il povero Antonino Spinalbese stia cercando di voltare pagina. Fino a qualche settimana fa i tanti giornali di cronaca rosa lo descrivevano molto determinato nel riuscire a riconquistaredopo la loro relazione-lampo, durante la quale, lo scorso luglio, è venuta al mondo ...

Advertising

ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - matteosalvinimi : Che orrore. Ma come si fa? «Aveva aggredito un’altra donna pochi giorni prima, senza documenti, mi chiedo perché l… - AmiciUfficiale : Alzatevi tutti dal divano perché al ritmo di 'Perfetta così' proprio non si resiste! State cantando anche voi insie… - DavideOberta : RT @alessandricci: Giornalista: 'Sei disposto a rinunciare alla possibilità di essere il più grande tennista ad aver mai impugnato una racc… - FPinchiorri : RT @_Tomteller_: Un giorno Rafael Leao, per le strade di Almada, incontrò un bimbo con un pallone. Il bimbo piangeva perché era scarso, cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché così Liste d'attesa infinite, un anno per la tac ... 'il raggiungimento del massimale orario permetterebbe così di aggiungere alle attuali prestazioni ... Perché, oltre alla carenza di medici specialisti, c'è pure la mancanza di apparecchiature. C'è un'...

Bando libero per le spiagge, sui balneari litigheranno in Parlamento ... almeno per quel che riguarda la Lega, è un sì che rimanda tutto ai tempi parlamentari, così come ... Siamo increduli davanti a tutto ciò perché pensavamo che il Governo avesse il compito dì proteggere e ...

La Luna Piena della Neve oggi 16 febbraio 2022, perché si chiama così e a che ora vederla Fanpage.it ... 'il raggiungimento del massimale orario permetterebbedi aggiungere alle attuali prestazioni ..., oltre alla carenza di medici specialisti, c'è pure la mancanza di apparecchiature. C'è un'...... almeno per quel che riguarda la Lega, è un sì che rimanda tutto ai tempi parlamentari,come ... Siamo increduli davanti a tutto ciòpensavamo che il Governo avesse il compito dì proteggere e ...