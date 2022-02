Per una supply chain più efficiente anche nello spazio. L’intesa tra Tas e Ala (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Rinnovata la partnership tra Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e Ala per offrire servizi avanzati di logistica integrata di gestione del ciclo logistico integrato dei materiali grezzi per la produzione dei satelliti, una collaborazione iniziata dal 2016. Il servizio che ricomprende l’intera filiera, dalla ricerca delle fonti d’acquisto alla gestione dell’inventario dei materiali grezzi (metallici e non metallici) quali ad esempio piastre, barre e lastre di titanio e alluminio, dal servizio “cut to size” alla consegna Just in time (secondo cui si produce solo ciò che è stato già venduto o che si prevede di vendere in tempi brevi). Prospettive aerospaziali L’aerospazio e la corsa al quarto dominio si rivelano sempre più strategici e competitivi nel panorama internazionale e nazionale e per il comparto industriale di settore. Tant’è che ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Rinnovata la partnership tra Thales Alenia Space, joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), e Ala per offrire servizi avanzati di logistica integrata di gestione del ciclo logistico integrato dei materiali grezzi per la produzione dei satelliti, una collaborazione iniziata dal 2016. Il servizio che ricomprende l’intera filiera, dalla ricerca delle fonti d’acquisto alla gestione dell’inventario dei materiali grezzi (metallici e non metallici) quali ad esempio piastre, barre e lastre di titanio e alluminio, dal servizio “cut to size” alla consegna Just in time (secondo cui si produce solo ciò che è stato già venduto o che si prevede di vendere in tempi brevi). Prospettive aerospaziali L’aeroe la corsa al quarto dominio si rivelano sempre più strategici e competitivi nel panorama internazionale e nazionale e per il comparto industriale di settore. Tant’è che ...

