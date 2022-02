Pensioni, la proposta del presidente dell'INPS: "Contributivo dai 64 anni e retributivo dai 67" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta Andare in pensione a 64 anni con il Contributivo, con la parte retributiva che si aggiunge a partire dai 67. È la proposta del presidente dell'INPS Pasquale Tridico, che racconta a ' Mattino ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 febbraio 2022) commenta Andare in pensione a 64con il, con la parte retributiva che si aggiunge a partire dai 67. È ladelPasquale Tridico, che racconta a ' Mattino ...

