Pensioni | cosa vuole fare il governo | taglio del 3% e uscita anticipata a 64 anni per tutti

Un taglio del 3% dell'ammontare totale degli emolumenti per consentire l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni. È questa la proposta del governo Draghi ai sindacati sulle Pensioni. Si tratta di un'idea che supera quella del ricalcolo contributivo. Che prevedeva riduzioni fino al 30% dell'importo complessivo. Ma l'esecutivo è disponibile anche sulla revisione dei coefficienti di trasformazione. E sulla possibilità di eliminare la soglia del 2,8 e 1,5 volte dell'assegno sociale per coloro che raggiungono rispettivamente 64 e 67 anni. Con tutele ulteriori per i lavoratori disoccupati, gravosi e invalidi. Intanto ieri è arrivato il primo calcolo sui risparmi per l'Inps dall'eccesso di mortalità per Covid-19. Nel 2020 la spesa in meno per Pensioni sarebbe ...

