Pechino, Arianna Fontana vince l’argento. È l’azzurra più medagliata della storia delle olimpiadi invernali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva la quindicesima medaglia olimpica per l’Italia a Pechino. E’ di Arianna Fontana, che trionfa nello short track 1500 metri con una vittoria al cardiopalma: la medaglia d’argento è stata assegnata al fotofinish, grazie a 3 millesimi di vantaggio davanti all’olandese Schulting. L’oro va alla sudcoreana Choi Minjeong. Per la Fontana si tratta dell’11esima medaglia in carriera, cosa che la rende l’azzurra più medagliata nella storia dei giochi olimpici invernali. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva la quindicesima medaglia olimpica per l’Italia a. E’ di, che trionfa nello short track 1500 metri con una vittoria al cardiopalma: la medaglia d’argento è stata assegnata al fotofinish, grazie a 3 millesimi di vantaggio davanti all’olandese Schulting. L’oro va alla sudcoreana Choi Minjeong. Per lasi tratta dell’11esima medaglia in carriera, cosa che la rendepiùnelladei giochi olimpici. L'articolo ilNapolista.

