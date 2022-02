Pechino 2022, staffetta femminile biathlon: oro alla Svezia, Italia buon quinto posto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una buona Italia chiude al quinto posto la staffetta femminile di biathlon, valevole per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Il quartetto azzurro formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo disputa una buona gara, rimane sempre a contatto con le migliori e abbandona il sogno podio solamente dopo l’ultimo poligono quando le nazioni più accreditate inseriscono le marce alte. L’oro va alla Svezia, la medaglia d’argento ad una solida Russia mentre il bronzo alla Germania di Denise Herrmann. Deluse di giornata la Norvegia, quarta, la Francia sesta e la Bielorussia finita addirittura tredicesima ad oltre cinque minuti e mezzo di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Unachiude alladi, valevole per le Olimpiadi invernali di. Il quartetto azzurro formato da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Federica Sanfilippo disputa unaa gara, rimane sempre a contatto con le migliori e abbandona il sogno podio solamente dopo l’ultimo poligono quando le nazioni più accreditate inseriscono le marce alte. L’oro va, la medaglia d’argento ad una solida Russia mentre il bronzoGermania di Denise Herrmann. Deluse di giornata la Norvegia, quarta, la Francia sesta e la Bielorussia finita addirittura tredicesima ad oltre cinque minuti e mezzo di ...

