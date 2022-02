Pechino 2022, staffetta femminile biathlon oggi in tv: orario e diretta streaming (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della staffetta femminile di biathlon alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Atlete in pista a partire dalle ore 8.45 italiane (ore 15.45 locali) al National biathlon Center. La squadra azzurra sarà così composta: Lisa Vittozzi in lancio, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e da Federica Sanfilippo in chiusura. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv delladialle Olimpiadi invernali di. Atlete in pista a partire dalle ore 8.45 italiane (ore 15.45 locali) al NationalCenter. La squadra azzurra sarà così composta: Lisa Vittozzi in lancio, seguita da Dorothea Wierer, Samuela Comola e da Federica Sanfilippo in chiusura. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: IL PROGRAMMA COMPLETO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - sportface2016 : #Pechino2022, oggi in tv #Italia-Danimarca: ecco l'orario e come vedere la sfida di #curling maschile #Beijing2022… - zazoomblog : Pechino 2022 ultima giornata short track oggi in tv: orario e streaming 16 febbraio - #Pechino #ultima #giornata… -