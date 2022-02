Pechino 2022, staffetta azzurra dopo il bronzo nello short track: “Premiato il lavoro di tanti anni” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Questa medaglia è frutto di un lavoro iniziato tanti anni fa e finalizzato solo ora. E’ stato Premiato il lavoro di tanta gente. Voglio ringraziare tutti gli atleti rimasti a casa perché oggi c’è stato anche il loro contributo”. Queste le parole del veterano della staffetta azzurra maschile Yuri Confortola, dopo la medaglia di bronzo conquistata nei 5000 metri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’azzurro ha poi rivolto un pensiero a Luca Spechenhauser: “Sarà stato difficile per lui vederci vincere una medaglia ma se siamo qui è anche per lui”. Prende poi parola Tommaso Dotti: “Sono contentissimo, ho scaricato le mie emozioni sul ghiaccio e abbiamo tutti fatto il massimo. Mando a tutte le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Questa medaglia è frutto di uniniziatofa e finalizzato solo ora. E’ statoildi tanta gente. Voglio ringraziare tutti gli atleti rimasti a casa perché oggi c’è stato anche il loro contributo”. Queste le parole del veterano dellamaschile Yuri Confortola,la medaglia diconquistata nei 5000 metri alle Olimpiadi invernali di. L’azzurro ha poi rivolto un pensiero a Luca Spechenhauser: “Sarà stato difficile per lui vederci vincere una medaglia ma se siamo qui è anche per lui”. Prende poi parola Tommaso Dotti: “Sono contentissimo, ho scaricato le mie emozioni sul ghiaccio e abbiamo tutti fatto il massimo. Mando a tutte le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Arianna Fontana è l’italiana con più medaglie alle Olimpiadi: Arianna Fontana, grazie all’arge… - lowsodium_freak : RT @Eurosport_IT: Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ?????? #Beijing2022 #S… -