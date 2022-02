Pechino 2022 | short track | Mascitto in finale B nei 1500 metri

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Gloria. Dolore. Rinascita. Sofia Goggia è leggenda: dall'oro di PyenongChang 2018 all'incredibile argento di Pech… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - laregione : Gli Aerials regalano alla Svizzera un’altra amarezza - TV7Benevento : Pechino 2022: short track, Fontana in finale nei 1500 metri - -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri di, Wang Wenbin, ribadendo la natura dell'alleanza sino - russa alla luce della crisi in Ucraina. "La comunità internazionale è in ...Tante emozioni per l'Italia in questa giornata dei Giochi Invernali di. L'appuntamento più atteso è nello short track con Arianna Fontana, che cerca la doppietta d'oro nei 1500 metri dopo la vittoria nei 5000. In semifinale anche l'altra Italiana, Cynthia ...PECHINO. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium Arianna Fontana si qualifica per le semifinali dei 1500 femminili di short track, grazie al secondo posto nel suo quarto. Le semifinali scatteranno ...Pechino, 16 feb. - (Adnkronos) - Cynthia Mascitto fuori in semifinale nei 1500 metri dello short track alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L'azzurra chiude al terzo posto la sua semifinale in ...