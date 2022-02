Pechino 2022, risultati e classifica prima manche slalom maschile: guida Strolz, Sala ottavo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Johannes Strolz chiude al comando la prima manche dello slalom speciale maschile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’austriaco, sceso con pettorale 19, taglia il traguardo in 53?92, precedendo di appena 2 centesimi Henrik Kristoffersen. Completa il podio provvisorio un altro norvegese, Sebastian Foss-Solevaag, che paga 6 centesimi dal leader. classifica molto corta con i primi otto atleti racchiusi in appena 45 centesimi. All’ottavo posto c’è proprio l’azzurro Tommaso Sala, che nella seconda manche proverà a ripetersi e lottare per le medaglie. Fuori dalla top-10 Giuliano Razzoli, dodicesimo a 87 centesimi dal leader. Alex Vinatzer si gioca il tutto per tutto e rischia di uscire ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Johanneschiude al comando ladellospecialedi sci alpino alle Olimpiadi invernali di. L’austriaco, sceso con pettorale 19, taglia il traguardo in 53?92, precedendo di appena 2 centesimi Henrik Kristoffersen. Completa il podio provvisorio un altro norvegese, Sebastian Foss-Solevaag, che paga 6 centesimi dal leader.molto corta con i primi otto atleti racchiusi in appena 45 centesimi. All’posto c’è proprio l’azzurro Tommaso, che nella secondaproverà a ripetersi e lottare per le medaglie. Fuori dalla top-10 Giuliano Razzoli, dodicesimo a 87 centesimi dal leader. Alex Vinatzer si gioca il tutto per tutto e rischia di uscire ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - infoitsport : Pechino 2022, il programma e gli azzurri in gara il 16 febbraio - Sportmediaset - infoitsport : Sci alpino oggi, slalom Pechino 2022: orari, startlist, canale tv, streaming, pettorali italiani -