Pechino 2022, Razzoli: "Podio sfiorato dopo 12 anni ai Giochi.. è tantissimo" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino – Clement Noel ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sulla pista "Ice River" di Yanqing, il 24enne francese riporta i transalpini sul gradino più alto Podio olimpico nella disciplina, che mancava da Salt Lake 2002. Una manche quasi perfetta, soprattutto nella seconda parte di gara, conclusa con il tempo complessivo di 1'44?09, che ha regalato a Noel quella medaglia già sfiorata giovanissimo a PyeongChang. Un ampio margine – ben 61 centesimi – quello tra il francese e il suo diretto avversario l'austriaco Johannes Strolz, che riesce così nell'impresa di replicare le medaglie di papà Hubert, 34 anni dopo l'oro in combinata e l'argento in slalom a Calgary 1988. Terza posizione appannaggio del norvegese Sebastian Foss-Solevaag, che ...

