Pechino 2022 | Pellegrino | “Abbiamo fatto il massimo | Olimpiade soddisfacente”

"Abbiamo fatto il massimo e più di quello non c'era nelle gambe. Un sesto posto che non è una medaglia, ma non è nemmeno un decimo posto". Queste le parole di Federico Pellegrino dopo il sesto posto nella team sprint alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, in coppia con Francesco De Fabiani. "Siamo lì, non troppo lontani, dovremo metterci a freddo ad analizzare come è stata la gara, le sensazioni, la gestione dell'ultimo periodo e capire dove ci può essere del margine di miglioramento – aggiunge – Anche oggi i materiali sono stati un punto fermo vincente, perché entrambi avevamo dei gran sci, quindi escludiamo quel fattore e ragioneremo sul resto". Infine, l'azzurro ha fatto un bilancio sull'Olimpiade: "Sono ...

