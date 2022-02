Pechino 2022, Lollobrigida portabandiera alla cerimonia di chiusura (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino – Sarà Francesca Lollobrigida la portabandiera italiana nella cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali in programma domenica sera al “Bird Nest” di Pechino (inizio ore 20 cinesi, le 13 in Italia). L’azzurra di pista lunga – in questa edizione già argento sui 3000 metri, quarta su 5000 e sesta sui 1500 -, plurititolata a livello internazionale, è stata scelta dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, d’intesa col capo delegazione, Carlo Mornati. “E’ un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino – ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò – e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale di attenzione verso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e il suo ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– Sarà Francescalaitaliana nelladidei Giochi Olimpici Invernali in programma domenica sera al “Bird Nest” di(inizio ore 20 cinesi, le 13 in Italia). L’azzurra di pista lunga – in questa edizione già argento sui 3000 metri, quarta su 5000 e sesta sui 1500 -, plurititolata a livello internazionale, è stata scelta dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, d’intesa col capo delegazione, Carlo Mornati. “E’ un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a– ha spiegato il presidente del Coni, Giovanni Malagò – e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale di attenzione verso la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e il suo ...

