Pechino 2022, highlights sci di fondo: Italia maschile solo 6ª (VIDEO) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Johannes Hosfloet Klaebo ed Erik Valnes dominano la sprint a squadre a tecnica classica ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La Norvegia tra i maschi vince l’oro davanti alla Finlandia di Iivo Niskanen e Joni Maki e alla Russia di Alexander Bolshunov e Alexander Terentev. solo sesta l’Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. In ambito femminile l’oro va a sorpresa allaGermania di Katharina Henning e Victoria Carl che in volata batte la favorita numero uno della vigilia, la Svezia di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling e la Russia di Yulia Stupak e Natalya Nepryaeva. Di seguito gli highlights della gara. fondo: LA NORVEGIA VINCE LA SPRINT maschile fondo: LA GERMANIA VINCE LA SPRINT FEMMINILE SPRINT maschile: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Johannes Hosfloet Klaebo ed Erik Valnes dominano la sprint a squadre a tecnica classica ai Giochi Olimpici invernali di. La Norvegia tra i maschi vince l’oro davanti alla Finlandia di Iivo Niskanen e Joni Maki e alla Russia di Alexander Bolshunov e Alexander Terentev.sesta l’di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. In ambito femminile l’oro va a sorpresa allaGermania di Katharina Henning e Victoria Carl che in volata batte la favorita numero uno della vigilia, la Svezia di Maja Dahlqvist e Jonna Sundling e la Russia di Yulia Stupak e Natalya Nepryaeva. Di seguito glidella gara.: LA NORVEGIA VINCE LA SPRINT: LA GERMANIA VINCE LA SPRINT FEMMINILE SPRINT: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Finlandia supera la Svizzera e conquista la semifinale #Beijing2022… - TV7Benevento : Pechino 2022: sci fondo, la Germania vince la gara sprint a coppie femminile - -