Pechino 2022, Goggia si gode la medaglia e pensa alla Coppa del Mondo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sofia non è mai doma Dopo la splendida medaglia d’argento di Sofia Goggia, conquistata ieri, 15 febbraio a Pechino 2022, la bergamasca si gode il momento. L’azzurra, a 23 giorni dall’infortunio di Cortina (era il 23 gennaio) ha compiuto un mezzo miracolo. Intanto la Goggia si prepara a tornare a casa: atterrerà in Italia il 17 febbraio. Insieme a Nadia Delago, bronzo sempre in discesa e sul podio con lei la Goggia si è goduta un po’ di relax e di festeggiamenti. Leggi anche: Pechino 2022, non solo Goggia: ecco chi è Nadia Delago, bronzo in discesa Ai microfoni della Fisi, ha spiegato: “Ho voluto condividere tutta la mia gioia con il gruppo con cui lavoro e mi alleno quotidianamente. Più passano le ore e più mi rendo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sofia non è mai doma Dopo la splendidad’argento di Sofia, conquistata ieri, 15 febbraio a, la bergamasca siil momento. L’azzurra, a 23 giorni dall’infortunio di Cortina (era il 23 gennaio) ha compiuto un mezzo miracolo. Intanto lasi prepara a tornare a casa: atterrerà in Italia il 17 febbraio. Insieme a Nadia Delago, bronzo sempre in discesa e sul podio con lei lasi è goduta un po’ di relax e di festeggiamenti. Leggi anche:, non solo: ecco chi è Nadia Delago, bronzo in discesa Ai microfoni della Fisi, ha spiegato: “Ho voluto condividere tutta la mia gioia con il gruppo con cui lavoro e mi alleno quotidianamente. Più passano le ore e più mi rendo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - Corriere : Il segreto di Sofia: la caduta in Cina che ha rischiato di compromettere l'argento - infoitsport : Pechino 2022 - Slalom, Razzoli chiude 8° a 26 centesimi dal podio. Sala 11° -