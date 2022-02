Pechino 2022, Goggia: “Mi sto rendendo conto dell’impresa, ci vediamo in Italia” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È stata una giornata intensa dal punto di vista delle emozioni. Ho voluto condividere tutta la mia gioia con il gruppo con cui lavoro e mi alleno quotidianamente. Più passano le ore e più mi rendo conto dell’impresa che ho fatto, adesso torno in Italia fiera di me stessa e con la consapevolezza che la mia opera non è ancora conclusa“. Queste le parole di Sofia Goggia dopo il meraviglioso argento vinto nella discesa libera alle Olimpiadi di Pechino 2022. “Ho ancora una rieducazione da completare e una serie di tappe di Coppa del mondo importanti, attraverso le quali completare l’opera interrotta con la caduta di Cortina. C’è il primo posto nella classifica di discesa a cui tengo molto, che vorrei difendere da una Corinne Suter che ha dimostrato di essere molto in forma” ha aggiunto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È stata una giornata intensa dal punto di vista delle emozioni. Ho voluto condividere tutta la mia gioia con il gruppo con cui lavoro e mi alleno quotidianamente. Più passano le ore e più mi rendoche ho fatto, adesso torno infiera di me stessa e con la consapevolezza che la mia opera non è ancora conclusa“. Queste le parole di Sofiadopo il meraviglioso argento vinto nella discesa libera alle Olimpiadi di. “Ho ancora una rieducazione da completare e una serie di tappe di Coppa del mondo importanti, attraverso le quali completare l’opera interrotta con la caduta di Cortina. C’è il primo posto nella classifica di discesa a cui tengo molto, che vorrei difendere da una Corinne Suter che ha dimostrato di essere molto in forma” ha aggiunto ...

