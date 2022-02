Pechino 2022: Francesca Lollobrigida portabandiera alla Cerimonia di chiusura (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino, 16 feb. (Adnkronos) - Sarà Francesca Lollobrigida la portabandiera italiana nella Cerimonia di chiusura dei XXIV Giochi Olimpici Invernali in programma domenica sera al “Bird Nest” di Pechino (inizio ore 20 cinesi, le 13 in Italia). L'azzurra di pattinaggio di velocità, argento nella prova sui 3.000 metri a Pechino 2022, plurititolata a livello internazionale, è stata scelta dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, d'intesa col Capo Delegazione, Carlo Mornati. "E' un giusto riconoscimento per quanto Francesca ha fatto finora a Pechino -ha spiegato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò- e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 feb. (Adnkronos) - Saràlaitaliana nelladidei XXIV Giochi Olimpici Invernali in programma domenica sera al “Bird Nest” di(inizio ore 20 cinesi, le 13 in Italia). L'azzurra di pattinaggio di velocità, argento nella prova sui 3.000 metri a, plurititolata a livello internazionale, è stata scelta dal Presidente del Coni, Giovanni Malagò, d'intesa col Capo Delegazione, Carlo Mornati. "E' un giusto riconoscimento per quantoha fatto finora a-ha spiegato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò- e anche uno sprone per quanto dovrà fare nei prossimi giorni. Inoltre, credo che sia un doveroso segnale ...

