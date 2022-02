Pechino 2022, curling Italia-Danimarca oggi in tv: orario e diretta streaming (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegue oggi il cammino dell’Italia del curling maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022, con il team Retornaz chiamato a sfidare la Danimarca nel penultimo impegno della fase eliminatoria. Una partita fondamentale per gli Azzurri, chiamati a vincere per poi giocarsi nell’ultimo incontro con la Norvegia la possibile qualificazione alle semifinali. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire in tempo reale il match. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA curling: RISULTATI E CLASSIFICHE OLIMPIADI OLIMPIADI Pechino: IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ItaliaNI IN GARA IL MEDAGLIERE orario, TV E streaming – Italia-Danimarca avrà inizio alle 7:05 Italiane di mercoledì 16 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Prosegueil cammino dell’delmaschile alle Olimpiadi di, con il team Retornaz chiamato a sfidare lanel penultimo impegno della fase eliminatoria. Una partita fondamentale per gli Azzurri, chiamati a vincere per poi giocarsi nell’ultimo incontro con la Norvegia la possibile qualificazione alle semifinali. Andiamo quindi a scoprire quando e come seguire in tempo reale il match. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA: RISULTATI E CLASSIFICHE OLIMPIADI OLIMPIADI: IL PROGRAMMA COMPLETO GLINI IN GARA IL MEDAGLIERE, TV Eavrà inizio alle 7:05ne di mercoledì 16 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sofia Goggia (argento) e Nadia Delago (bronzo) centrano un podio storico per l'Italia a Pechino 2022 nella discesa… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - zazoomblog : Biathlon oggi Staffetta 4×6 km Pechino 2022: orario d’inizio startlist canale tv streaming pettorali italiane -… - sportface2016 : #Pechino2022, oggi in tv #Italia-Danimarca: ecco l'orario e come vedere la sfida di #curling maschile #Beijing2022… -