Pechino 2022, caso Valieva, CIO: "Asterisco accanto a risultato Valieva" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La pattinatrice russa Kamila Valieva avrà un Asterisco accanto al suo risultato dopo il programma libero di pattinaggio di figura di domani, 17 febbraio, ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Lo ha riferito il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Mark Adams spiegando che il caso di doping contro Valieva rimane aperto. I suoi risultati saranno preliminari e "in attesa di ulteriori indagini". Secondo Adams, inoltre, è anche improbabile che la quindicenne russa appaia alla conferenza stampa post-evento. Di seguito le sue parole: "Siamo in contatto con la squadra. Il suo benessere è la prima priorità della squadra e ovviamente siamo molto attenti a questo. Dobbiamo essere tutti molto responsabili nel modo ...

