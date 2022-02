Pattinaggio artistico, Pechino 2022: controlli dell’ITA su Shcherbakova e Trusova dopo il caso Valieva (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Proseguono gli strascichi del delicatissimo caso di Kamila Valieva, fuoriclasse russa del Pattinaggio di figura autorizzata a prendere parte alla prova individuale femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022 a seguito della discussa sentenza del Tribunale Arbitrale Dello Sport (CAS). Non a caso infatti l’ITA (International testing Agency), ovvero il primo organo competente ad aver confermato il fallimento del test antidoping della pattinatrice, ha effettuato nelle scorse ore ulteriori controlli sulle altre due partecipanti allenate da Eteri Tutberidze, Anna Shcherbakova e Alexandtra Trusova. La notizia è emersa nella mattina italiana di mercoledì 16 febbraio da RBC Sport. Il media russo nello specifico ha citato una dichiarazione di una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Proseguono gli strascichi del delicatissimodi Kamila, fuoriclasse russa deldi figura autorizzata a prendere parte alla prova individuale femminile delle Olimpiadi dia seguito della discussa sentenza del Tribunale Arbitrale Dello Sport (CAS). Non ainfatti l’ITA (International testing Agency), ovvero il primo organo competente ad aver confermato il fallimento del test antidoping della pattinatrice, ha effettuato nelle scorse ore ulteriorisulle altre due partecipanti allenate da Eteri Tutberidze, Annae Alexandtra. La notizia è emersa nella mattina italiana di mercoledì 16 febbraio da RBC Sport. Il media russo nello specifico ha citato una dichiarazione di una ...

