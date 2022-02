Pattinaggio artistico, caso Valieva: il Presidente della WADA contro la sentenza: “Nel codice non ci sono eccezioni” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A quasi settantadue ore dalla sentenza continua incessante la polemica di alcuni organi competenti verso il CAS, il Tribunale Arbitrale Dello Sport che ha autorizzato la partecipazione della fuoriclasse del Pattinaggio artistico russo Kamila Valieva alla gara individuale femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022 malgrado un test antidoping fallito il 25 dicembre scorso. A tal proposito nella mattina italiana di mercoledì 16 febbraio ad alzare la voce è stato il Presidente della WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) Witold Banka che, in una dichiarazione rilasciata ai media polacchi, si è detto molto perplesso per il ragionamento fatto dai giudici, reputandolo “controverso”: “Siamo delusi dal modo in cui il Tribunale Arbitrale ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) A quasi settantadue ore dallacontinua incessante la polemica di alcuni organi competenti verso il CAS, il Tribunale Arbitrale Dello Sport che ha autorizzato la partecipazionefuoriclasse delrusso Kamilaalla gara individuale femminile delle Olimpiadi di Pechino 2022 malgrado un test antidoping fallito il 25 dicembre scorso. A tal proposito nella mattina italiana di mercoledì 16 febbraio ad alzare la voce è stato il(Agenzia Mondiale Antidoping) Witold Banka che, in una dichiarazione rilasciata ai media polacchi, si è detto molto perplesso per il ragionamento fatto dai giudici, reputandolo “verso”: “Siamo delusi dal modo in cui il Tribunale Arbitrale ha ...

Advertising

emma_fabbrucci : @SEE1NGBL1ND pattinaggio artistico - Till_1969 : @Andrea45420921 A volte il pattinaggio artistico, la ginnastica ritmica, la danza è le arti marziali - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, corto donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Valieva, primo posto e pianto a dirotto! Scherba… - infoitsport : Pattinaggio artistico: una contratta Valieva si piazza in testa nello short a Pechino 2022. Seconda Shcherbakova - percontomio70 : RT @newyorker01: non c’è nulla di più femminile, elegante, aggraziato, armonioso, affascinante, sexy, ammaliante, seducente (credo sia abba… -