Oroscopo Paolo Fox Capricorno domani 17 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox di domani 17 febbraio per il segno del Capricorno rimane un po’ agitato, sembra che ci siano cose da chiarire sul lavoro o qualcuno può avere avuto un blocco improvviso e adesso deve capire come sbrogliare questa matassa! Ci son un po’ di discussioni in vista, ma il recupero è possibile.I transiti dei pianeti ci avvisano che questi sono giorni di braccio di ferro, non per forza negativi. Venere vi accompagna ancora, chi non ha l’amore forse non lo cerca, ma sappiamo come vi sentite da soli, cari Capricorno! Se qualcuno vi deve spiegare qualcosa o ci sono delle questioni da chiudere meglio farlo da domani, attenzione ad un Marte che vi fa reagire subito con molta fermezza e impulsività! Leggi ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’diFox di17per il segno delrimane un po’ agitato, sembra che ci siano cose da chiarire sulo qualcuno può avere avuto un blocco improvviso e adesso deve capire come sbrogliare questa matassa! Ci son un po’ di discussioni in vista, ma il recupero è possibile.I transiti dei pianeti ci avvisano che questi sono giorni di braccio di ferro, non per forza negativi. Venere vi accompagna ancora, chi non ha l’forse non lo cerca, ma sappiamo come vi sentite da soli, cari! Se qualcuno vi deve spiegare qualcosa o ci sono delle questioni da chiudere meglio farlo da, attenzione ad un Marte che vi fa reagire subito con molta fermezza e impulsività! Leggi ...

