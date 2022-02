Opel Astra Sports Tourer - Al via gli ordini per la wagon, prezzi da 25.500 euro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Opel ha aperto gli ordini in Italia della nuova Astra Sports Tourer: la wagon è disponibile nel nostro Paese con prezzi a partire da 25.500 euro nella versione a benzina, e da 36.300 ibrida. Il divario di prezzo rispetto alla cinque porte è, quindi, di 1.000 euro: la familiare è lunga 4,62 metri con un passo di 2,73 metri (+57 mm rispetto alle cinque porte) e offre un bagagliaio con capacità variabile tra 608 a 1.634 litri (che scendono a 1.553 sulla Hybrid). Benzina e Hybrid per cominciare. La gamma dei propulsori è simile a quella della versione cinque porte che abbiamo già provato in anteprima: per il momento, la scelta è limitata al 1.2 turbo benzina tre cilindri da 110 CV con cambio manuale (consumi dichiarati 5,5-5,7 l/100 km ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laha aperto gliin Italia della nuova: laè disponibile nel nostro Paese cona partire da 25.500nella versione a benzina, e da 36.300 ibrida. Il divario di prezzo rispetto alla cinque porte è, quindi, di 1.000: la familiare è lunga 4,62 metri con un passo di 2,73 metri (+57 mm rispetto alle cinque porte) e offre un bagagliaio con capacità variabile tra 608 a 1.634 litri (che scendono a 1.553 sulla Hybrid). Benzina e Hybrid per cominciare. La gamma dei propulsori è simile a quella della versione cinque porte che abbiamo già provato in anteprima: per il momento, la scelta è limitata al 1.2 turbo benzina tre cilindri da 110 CV con cambio manuale (consumi dichiarati 5,5-5,7 l/100 km ...

