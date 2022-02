Olimpiadi Pechino 2022: Francesca Lollobrigida sarà la portabandiera nella cerimonia di chiusura (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Francesca Lollobrigida sarà la portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Pechino 2022. Una scelta decisa dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal capo della delegazione azzurra Carlo Mornati. La cerimonia si terrà domenica 20 alle ore 13 italiane e sarà anche il momento del passaggio di consegna dall’edizione cinese a quella di Milano-Cortina del 2026. Sicuramente un riconoscimento importante per la pattinatrice azzurra, che ha già vinto la medaglia d’argento nei 3000 metri e che punterà a salire nuovamente sul podio nella mass start di sabato. E’ la gara preferita dalla romana, che vorrà riscattare il quarto posto di quattro anni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ladell’Italiadidelledi. Una scelta decisa dal presidente del CONI Giovanni Malagò e dal capo della delegazione azzurra Carlo Mornati. Lasi terrà domenica 20 alle ore 13 italiane eanche il momento del passaggio di consegna dall’edizione cinese a quella di Milano-Cortina del 2026. Sicuramente un riconoscimento importante per la pattinatrice azzurra, che ha già vinto la medaglia d’argento nei 3000 metri e che punterà a salire nuovamente sul podiomass start di sabato. E’ la gara preferita dalla romana, che vorrà riscattare il quarto posto di quattro anni ...

