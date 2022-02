Olimpiadi Pechino 2022: bronzo per l'Italia nella staffetta dello short track (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva dalla staffetta maschile dello short track la 14esima medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici invernali in corso a Pechino. Si tratta... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arriva dallamaschilela 14esima medaglia per l'ai Giochi Olimpici invernali in corso a. Si tratta...

Advertising

Eurosport_IT : A soli 23 giorni dall'infortunio, Sofia Goggia sale sul podio alle Olimpiadi di Pechino: UN ARGENTO CHE RESTERÀ NEL… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - RaiPlay : ???? TWO MEDAGLIE IS MEGLIO CHE ONE! ?? ?? ???? Giornata storica per lo sci italiano: Goggia è argento a #Beijing2022… - magiogia : RT @Eurosport_IT: Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ?????? #Beijing2022 #S… - GianSherpa : RT @Eurosport_IT: Argento nei 1500m femminili per soli 3 millesimi e 11 medaglie olimpiche in carriera... UNA LEGGENDA! ?????? #Beijing2022 #S… -