Olimpiadi live | risultati del 16 febbraio Delusione per gli azzurri del fondo

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La giornata 12 delleInvernali di Pechino 2022 vede l' Italia impegnata in gare attese come il biathlon , lo sci di, il curling e lo short track . Intanto nello slalom maschile è ...

Azzurri senza medaglie nello sci alpino Razzoli prosegue: "Con una medaglia avrei lasciato, ma vado avanti" Sommario: LeSlopestyle maschile Curling Sci di fondo femminile Sci di fondo ...: risultati del 16 febbraio Noel un missile nella seconda, italiani senza velocità Prima manche combattutissima, i primi tre sono racchiusi in 6 centesimi e sono Strolz, Foss Solevaag e ...Se arrivasse qualcosa di più, sarebbe un risultato insperato. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile, prova valida per le Olimpiadi Invernali di Pechino nella specialità ...Martedì 15 febbraio (diretta Rai 2, Discovery+/Eurosport) andrà in scena l’undicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ... di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere, live e on ...