Olimpiadi live: risultati del 16 febbraio. Attesa per gli azzurri del fondo e short track (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La giornata 12 delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 vede l' Italia impegnata in gare attese come il biathlon , lo sci di fondo e lo short track . Intanto nello slalom maschile è stato il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La giornata 12 delleInvernali di Pechino 2022 vede l' Italia impegnata in gare attese come il biathlon , lo sci die lo. Intanto nello slalom maschile è stato il ...

Advertising

qnazionale : Olimpiadi live: risultati del 16 febbraio. Slalom: oro a Noel, Razzoli ottavo - fanpage : La Cina batte la Svizzera 6-5 all'ultimo end eliminando di fatto l'Italia dal torneo olimpico di curling maschile - infoitsport : Olimpiadi invernali, LIVE! Italia-Danimarca 10-3: agli azzurri serve un miracolo per sopravvivere - infoitsport : LIVE Biathlon, Staffetta donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Comola commovente, Italia seconda. Ultima frazione - SkySport : Pechino 2022, possibile medaglia per l'Italia nel biathlon: segui il LIVE #SkySport #Pechino2022 #Biathlon #Italia -