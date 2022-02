“Nuovo compagno”. Michelle Hunziker, già tempo di gossip: “C’è Carlo, 14 anni più giovane” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sembra di essere tornati indietro nel tempo, era da oltre un decennio che non si leggevano gossip del genere sulla splendida Michelle Hunziker. Certo, di lei si è sempre parlato, ma più che altro dei suoi progetti lavorativi, dei figli e del suo matrimonio ormai tramontato con Tomaso Trussardi. Invece ora si torna a parlare di possibili nuove fiamme. Proprio così, credevate che solo l’imprenditore fashion potesse farsi paparazzare con una bella bionda? In questo caso di foto ancora non ce ne sono, ma le indiscrezioni a tale proposito stanno già impazzando tra i corridoi degli studi televisivi e tra gli esperti di cronaca rosa. Michelle Hunziker avrebbe una nuova simpatia, un bell’indossatore. Michelle Hunziker, spunta il nome di ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sembra di essere tornati indietro nel, era da oltre un decennio che non si leggevanodel genere sulla splendida. Certo, di lei si è sempre parlato, ma più che altro dei suoi progetti lavorativi, dei figli e del suo matrimonio ormai tramontato con Tomaso Trussardi. Invece ora si torna a parlare di possibili nuove fiamme. Proprio così, credevate che solo l’imprenditore fashion potesse farsi paparazzare con una bella bionda? In questo caso di foto ancora non ce ne sono, ma le indiscrezioni a tale proposito stanno già impazzando tra i corridoi degli studi televisivi e tra gli esperti di cronaca rosa.avrebbe una nuova simpatia, un bell’indossatore., spunta il nome di ...

Advertising

sofialaf_ : RT @cmqgloria: io già me lo immagino alex che prima di iniziare una discussione va a confrontarsi con il suo nuovo compagno di stanza ovver… - krystelragasa : devo essere onesta? il nuovo compagno its a little bit feeling closer???? - silviaguerrini : RT @TgrRaiPuglia: Il 39enne di #TorreAnnunziata a febbraio dell'anno scorso era andato nel #Salento in treno per ammazzare Sonia Di Maggio,… - toiafrau : Marco che si immagina di fare sesso con la moglie e non con l'attuale compagna ?? mentre Lea beccata da Martina che… - TgrRaiPuglia : Il 39enne di #TorreAnnunziata a febbraio dell'anno scorso era andato nel #Salento in treno per ammazzare Sonia Di M… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo compagno Diocesi: mons. Gristina (amm. apostolico Catania), 'la nostra Chiesa acquista sempre più un volto ministeriale' Gristina prima dell'ingresso in diocesi del nuovo arcivescovo. 'Ringraziamo il Signore, il quale ... Per questo ho scelto di restare qui a Catania e così avrò la gioia di restare compagno di viaggio nel ...

I programmi in tv oggi, 16 febbraio 2022: film e intrattenimento ... oberata dalle spese e disperata per aver scoperto il tradimento del compagno Stefano, arriva a ... Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Guida tv di mercoledì 16 ...

Luciana Littizzetto chi é il nuovo compagno: il nuovo amore dopo l’ex marito Contra-Ataque Sofia Goggia, nuovi obiettivi il giorno dopo l'argento più bello La campionessa bergamasca ha trascorso le ore successive alla gara festeggiando la sua medaglia e il bronzo di Nadia Delago insieme alle compagne di squadre, allo staff tecnico, al capo missione della ...

SERIE A1: LUCA GAIGA AGLI ATHLETICS BOLOGNA La squadra è giovane ma ugualmente competitiva e questo mi spinge ad impegnarmi al massimo aiutando il più possibile i miei nuovi compagni per raggiungere dei buoni risultati che sono sicuro ...

Gristina prima dell'ingresso in diocesi delarcivescovo. 'Ringraziamo il Signore, il quale ... Per questo ho scelto di restare qui a Catania e così avrò la gioia di restaredi viaggio nel ...... oberata dalle spese e disperata per aver scoperto il tradimento delStefano, arriva a ...programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Guida tv di mercoledì 16 ...La campionessa bergamasca ha trascorso le ore successive alla gara festeggiando la sua medaglia e il bronzo di Nadia Delago insieme alle compagne di squadre, allo staff tecnico, al capo missione della ...La squadra è giovane ma ugualmente competitiva e questo mi spinge ad impegnarmi al massimo aiutando il più possibile i miei nuovi compagni per raggiungere dei buoni risultati che sono sicuro ...