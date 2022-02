Non solo motosport: MOMO Tires a fianco della pallavolista Brenda Castillo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il brand MOMO, simbolo di sportività con quasi 60 anni di storia, avvia nel 2022, attraverso il settore pneumatici MOMO Tires, un progetto di sponsorizzazioni sportive che spazia tra varie discipline. Il progetto nasce dalla volontà del marchio di pneumatici di affiancare settori sportivi che non siano necessariamente legati al mondo dell’Automotive; MOMO Tires si rivolge infatti a un pubblico ampio per genere e abitudini, ma sicuramente caratterizzato da passione sportiva, dinamicità e attenzione alle performance di alto livello. Già da alcuni anni, MOMO Tires, è partner ufficiale delle atlete della Savino Del Bene Volley, squadra di pallavolo femminile toscana che milita nel campionato di serie A (nello specifico per le giocatrici che ricoprono il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il brand, simbolo di sportività con quasi 60 anni di storia, avvia nel 2022, attraverso il settore pneumatici, un progetto di sponsorizzazioni sportive che spazia tra varie discipline. Il progetto nasce dalla volontà del marchio di pneumatici di affiancare settori sportivi che non siano necessariamente legati al mondo dell’Automotive;si rivolge infatti a un pubblico ampio per genere e abitudini, ma sicuramente caratterizzato da passione sportiva, dinamicità e attenzione alle performance di alto livello. Già da alcuni anni,, è partner ufficiale delle atleteSavino Del Bene Volley, squadra di pallavolo femminile toscana che milita nel campionato di serie A (nello specifico per le giocatrici che ricoprono il ...

