«Non mi guardo più allo specchio, non sono più io» ha detto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per quasi cinque anni ha vissuto da reclusa, lontana dai riflettori e dalle copertine patinate. Ma ora Linda Evangelista, 56enne supermodella canadese di origine italiana, è tornata a parlare della propria storia: in un’intervista alla rivista People ha raccontato del dolore, quello fisico ma anche quello emotivo, che ha dovuto sopportare in questi ultimi anni dopo che un intervento di CoolSculpting (una procedura per la criolipolisi per la rimozione del tessuto adiposo) l’ha lasciata «brutalmente sfigurata» e «permanentemente deforme». Leggi anche › Linda Evangelista: «Sfigurata da un trattamento estetico, ora vivo da reclusa» Linda Evangelista e l’intervento che l’ha sfigurata La modella, che a settembre ha intentato una causa alla società proprietaria del brevetto della ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Per quasi cinque anni ha vissuto da reclusa, lontana dai riflettori e dalle copertine patinate. Ma ora Linda Evangelista, 56enne supermodella canadese di origine italiana, è tornata a parlare della propria storia: in un’intervista alla rivista People ha raccontato del dolore, quello fisico ma anche quello emotivo, che ha dovuto sopportare in questi ultimi anni dopo che un intervento di CoolSculpting (una procedura per la criolipolisi per la rimozione del tessuto adiposo) l’ha lasciata «brutalmente sfigurata» e «permanentemente deforme». Leggi anche › Linda Evangelista: «Sfigurata da un trattamento estetico, ora vivo da reclusa» Linda Evangelista e l’intervento che l’ha sfigurata La modella, che a settembre ha intentato una causa alla società proprietaria del brevetto della ...

Advertising

Alina58264185 : Nei giorni in cui guardo un po' di live e poi vengo su #gfvip a leggere, mi accorgo che l'80% delle persone comment… - himhinea : @linoslvt certo :) io non avendo sky lo guardo su streaming community ed ogni lunedì puoi trovare un episodio nuovo - nequenecatque : Sento di miei coetanei che iniziano ad andare dallo psicologo. Li guardo negli occhi e quello che vedo nei loro sgu… - ferroni_franca : @Larisa78799547 Avrà già firmato dei contratti con Mediaset !! Se fosse non le guardò neppure da morta!! La sua voc… - alexotaningocce : RT @addidinc: Se guardo da un’altra parte, non lo faccio certo perché sono distratta. -

Ultime Notizie dalla rete : Non guardo Linda Evangelista torna a mostrarsi: "Ora basta nascondermi" 'Non mi guardo allo specchio - continua - non sembro io'. Infine nell'intervista, la Evangelista ha spiegato che sta cercando di riconquistare la fiducia in se stessa. 'Perché - si chiede - sentiamo ...

Chi è Giorgio Pasotti oggi: età, altezza, fidanzata, figli e film 'Se mi guardo indietro vedo una continua corsa affannosa verso qualcosa a cui non sapevo dare un esatto contorno. Oggi sono felice perché so esattamente quello che voglio.' Il profilo Instagram di ...

Sampdoria, non guardo ma commento, la nuova filosofia del tifoso ClubDoria46.it Verso Pda-Samb, capitan Lulli: “Il mio ruolo è la mezzala, col Fiuggi si è visto. Classifica? Non la guardo” Cerchiamo di non guardare troppo la classifica, dobbiamo solo pensare a scalarla il prima possibile. La mia posizione in campo? Penso si sia visto che il mio ruolo sia quello di mezz’ala, che ho ...

miallo specchio - continua -sembro io'. Infine nell'intervista, la Evangelista ha spiegato che sta cercando di riconquistare la fiducia in se stessa. 'Perché - si chiede - sentiamo ...'Se miindietro vedo una continua corsa affannosa verso qualcosa a cuisapevo dare un esatto contorno. Oggi sono felice perché so esattamente quello che voglio.' Il profilo Instagram di ...Cerchiamo di non guardare troppo la classifica, dobbiamo solo pensare a scalarla il prima possibile. La mia posizione in campo? Penso si sia visto che il mio ruolo sia quello di mezz’ala, che ho ...