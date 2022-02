No, non ci sono 500 milioni di italiani che non lavoreranno per il green pass (e non ci sono 500 milioni di italiani in assoluto) (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grande è la confusione sotto al cielo, ennesimo capitolo. Ad aggiungersi alle già esagerate stime che circolano nelle chat di Telegram dei no-green pass (e ne abbiamo viste di tutti i colori in questi giorni), arrivano anche le improvvide dichiarazioni affidate ai social network da parte di deputati della Repubblica. In questo caso, si tratta di una gaffe probabilmente imputabile a chi ha realizzato la card di comunicazione del dato: ma visto che sui social network tutto circola in poco tempo, è molto facile che questo contenuto – nonostante quello originale sia stato rimosso – possa essere ripreso e riproposto a uso e consumo della narrazione no-green pass. Stiamo parlando della card della deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli che, su Facebook, aveva scritto che, in questi giorni, 500 ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Grande è la confusione sotto al cielo, ennesimo capitolo. Ad aggiungersi alle già esagerate stime che circolano nelle chat di Telegram dei no-(e ne abbiamo viste di tutti i colori in questi giorni), arrivano anche le improvvide dichiarazioni affidate ai social network da parte di deputati della Repubblica. In questo caso, si tratta di una gaffe probabilmente imputabile a chi ha realizzato la card di comunicazione del dato: ma visto che sui social network tutto circola in poco tempo, è molto facile che questo contenuto – nonostante quello originale sia stato rimosso – possa essere ripreso e riproposto a uso e consumo della narrazione no-. Stiamo parlando della card della deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli che, su Facebook, aveva scritto che, in questi giorni, 500 ...

