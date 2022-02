Nesti | “Tolto Ibra non ci sono grandi stelle Elliott ha migliorato il Milan”

Advertising

sportli26181512 : Nesti: 'Il Milan è la squadra che esprime il gioco superiore rispetto al livello medio dei giocatori': Carlo Nesti,… - RadioSportiva : «Tolto Ibra non ci sono grandi stelle ma giocatori come Leao che sono cresciuti molto. Con il fondo Elliot è miglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nesti Tolto

Pianeta Milan

Carlo Nesti, intervenuto a Radio Sportivo, ha parlato così del momento dei rossoneri: "Tolto Ibra non ci sono grandi stelle ma giocatori come Leao che sono cresciuti molto. Con il fondo Elliot è ...Carlo Nesti parla così del momento del Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. «Tolto Ibra non ci sono grandi stelle ma giocatori come Leao che sono cresciuti molto. Con il fondo ...