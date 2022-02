Nba | Phoenix non si ferma | Miami ko | Gallinari decisivo per Atlanta

Advertising

Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: #NBA75 Team Ranking: Suns sempre primi, Phila con Harden vola, Brooklyn in caduta libera. Scopri la classifica di @Gazzet… - Gazzetta_NBA : #NBA75 Team Ranking: Suns sempre primi, Phila con Harden vola, Brooklyn in caduta libera. Scopri la classifica di… - dchinellato : IL nuovo #NBA75 Team Ranking di @Gazzetta_it 1- Suns ... 10- Celtics. ... 18- Brooklyn ... 30- Detroit La classi… - Giornaleditalia : #italpresssport Nba: Vincono Phoenix, Golden State e Miami, Lakers ancora ko - SamHard79433763 : RT @sportli26181512: NBA, risultati della notte: Booker da 43 trascina i Suns, ko pesanti per Nets e Suns: Booker segna 43 punti e Phoenix… -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Phoenix

L'azzurro parte in quintetto e sigla 25 punti nel successo su Cleveland PECHINO (CINA) - Anche i Clippers si arrendono alla legge dei Suns.si impone 103 - 96 e resta la miglior squadra della Lega: 17esimo successo in 18 gare, 47 - 10 il record complessivo. Contro i californiani in evidenza i soliti Booker (26 punti), Paul (17 ......delle sfide nella notte italiana tra martedì 15 e mercoledì 16 febbraio della regular season di... Successo in trasferta anche per iSuns, che battono per 103 - 96 i Los Angeles Clippers e ...Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di ...Nella notte italiana si sono disputate sette partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di ...