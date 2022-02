Napoli, guai per Spalletti in vista del Barça: problema al ginocchio destro per Osimhen (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma domani alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Lozano ha fatto terapie e palestra. Osimhen non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma domani alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Lozano ha fatto terapie e palestra.non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

