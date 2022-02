Napoli, Auriemma: “Il pari con l’Inter serve più per lo scudetto. Può succedere di tutto” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Il pari con l’Inter serve più per lo scudetto che per la Champions. In 13 giornate può succedere di tutto, anche che i nerazzurri perdano punti con le cosiddette ‘piccole’. Ho visto una squadra viva che merita di essere dov’è. A luglio tutti avrebbero sottoscritto questa posizione del Napoli”. E’ il parere del giornalista napoletano, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Ilconpiù per loche per la Champions. In 13 giornate puòdi, anche che i nerazzurri perdano punti con le cosiddette ‘piccole’. Ho visto una squadra viva che merita di essere dov’è. A luglio tutti avrebbero sottoscritto questa posizione del”. E’ il parere del giornalista napoletano, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Auriemma: 'Napoli? Pari con l'Inter utile più per lo scudetto che per la Champions' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Auriemma: 'Napoli? Pari con l'Inter utile più per lo scudetto che per la Champions' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Auriemma: 'Napoli? Pari con l'Inter utile più per lo scudetto che per la Champions' - napolimagazine : IL COMMENTO - Auriemma: 'Napoli? Pari con l'Inter utile più per lo scudetto che per la Champions' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Auriemma: 'Napoli? Pari con l'Inter utile più per lo scudetto che per la Champions' -