Mosca: "fine esercitazioni" con carri armati in uscita da Crimea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In immagini diffuse dal ministero della Difesa russo unità militari, inclusi carri armati, veicoli di fanteria e artiglieria, appaiono attraversare su rotaia un noto ponte che collega la penisola di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In immagini diffuse dal ministero della Difesa russo unità militari, inclusi, veicoli di fanteria e artiglieria, appaiono attraversare su rotaia un noto ponte che collega la penisola di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Mosca annuncia la fine delle esercitazioni in Crimea #ANSA - elgaucheros : RT @cjmimun: La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca, dove il dispiegamento di truppe ave… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: ?? La Russia ha annunciato la fine delle esercitazioni militari nella Crimea annessa a Mosca - News24_it : Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta: Mosca annuncia la fine delle esercitazioni militari in Crimea - Corri… - Daviderel4 : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina, Mosca annuncia la fine delle esercitazioni in Crimea #ANSA -