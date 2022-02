Morto a Sanremo cantante Grisi, malato di Sla interruppe cure (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E' Morto il cantante sanremese Amedeo Grisi, 49 anni, dal luglio del 2015 malato di Sla. Lo scorso mese di agosto, in un lungo post pubblicato su Facebook aveva annunciato la volontà di interrompere ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E'ilsanremese Amedeo, 49 anni, dal luglio del 2015di Sla. Lo scorso mese di agosto, in un lungo post pubblicato su Facebook aveva annunciato la volontà di interrompere ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto Sanremo Morto a Sanremo cantante Grisi, malato di Sla interruppe cure E' morto il cantante sanremese Amedeo Grisi, 49 anni, dal luglio del 2015 malato di Sla. Lo scorso mese ... Nel gennaio 2018, nell'ex oratorio di Santa Brigida del centro storico di Sanremo, Grisi, che ...

Sanremo: lutto nel mondo della musica locale, è morto il cantautore Amedeo Grisi Ha partecipato spesso anche a eventi organizzati dal Comune di Sanremo, come il concerto per la Festa della Città in piazza Borea d'Olmo nel 2015. Ha portato la sua musica in strada suonando anche ...

