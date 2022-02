Monza | vessava la famiglia ed estorceva denaro | la sorella lo fa arrestare

Advertising

Chiuse le indagini, su richiesta della Procura, il Gip diha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 28 enne si trova ora nella casa circondariale diUn 28enne di Seveso (Monza) è stato arrestato dai carabinieri per aver vessato, minacciato e aggredito i genitori, di 71 e 73 anni, e la sorella maggiore, perché continuassero a dargli denaro per ...A Seveso, in Monza e Brianza, un uomo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver vessato, minacciato e aggredito i genitori, di 71 e 73 anni, e la sorella maggiore, perché ...