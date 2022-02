Monreale | campagna vaccinale a tempo di musica

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Riparte nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 nella Chiesa di San Gaetano laitinerante dell’ufficio del commissario Covid di Palermo, Renato Costa, che ancora una volta alla luce dei risultati raggiunti per la grande risposta dei cittadinisi, ha accolto la richiesta del sindaco Alberto Arcidiacono. La novità assoluta di questa, è che sarà a suon di, poiché l’amministrazione Arcidiacono ha installato un pianoforte all’interno della chiesa per allietare l’attesa dei cittadini che vorranno sottoporsi al vaccino. Ad esibirsi saranno un gruppo di musicisti coordinati da direttore artistico Giovanni Vaglica che ha scelto un programma diclassica con brani di Bach, Chopin, Mozart, Schubert, Einaudi ed altri. Ad esibirsi saranno i pianisti, ...

Filodiretto Monreale

Cardiologia e UTIC dell'Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino(SU) - e va ...della prevenzione cardiovascolare che la nostra Associazione porta avanti da oltre 16 anni." La...Una quantità record che indica come lavaccinale continui a proseguire a gonfie vele nella ... Santa Flavia, Villa Filangeri, via Consolare 136; 18 e 19 febbraio, ore 10 - 17:, Chiesa ...