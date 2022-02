Milano, il bambino piange da giorni, i medici lo rimandano casa: muore poco dopo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una peritonite sottovalutata dai medici è costata la vita ad un bimbo di quattro anni. Il piccolo era stato rimandato a casa. Considerato un malessere di poco conto e rimandato a casa con una cura a base di paracetamolo. Eppure il bambino da giorni piangeva e si lamentava per i dolori lancinanti che accusava all’addome, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una peritonite sottovalutata daiè costata la vita ad un bimbo di quattro anni. Il piccolo era stato rimandato a. Considerato un malessere diconto e rimandato acon una cura a base di paracetamolo. Eppure ildava e si lamentava per i dolori lancinanti che accusava all’addome, L'articolo proviene da Leggilo.org.

