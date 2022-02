Milan: Veretout nome nuovo per il centrocampo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Milan mette nel mirino Jordan Veretout in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese è infatti ai margini del progetto tecnico di Josè Mourinho. Milan: Veretout e Renato Sanches per il dopo Kessie? Il Milan è già a lavoro per il calciomercato estivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno mostrato interesse per Jordan Veretout, centrocampista francese della Roma. Data la partenza a zero di Franck Kessie, la dirigenza vuole subito assicurarsi i rinforzi giusti, bloccando Renato Sanches dal Lille e appunto il francese in forza alla squadra capitolina. In passato, il giocatore è già stato vicino ai rossoneri. Ora però l’ex Fiorentina è finito ai margini del progetto tecnico di Josè Mourinho. Anche nella gara contro il Sassuolo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilmette nel mirino Jordanin vista della prossima stagione. Il centrocampista francese è infatti ai margini del progetto tecnico di Josè Mourinho.e Renato Sanches per il dopo Kessie? Ilè già a lavoro per il calciomercato estivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno mostrato interesse per Jordan, centrocampista francese della Roma. Data la partenza a zero di Franck Kessie, la dirigenza vuole subito assicurarsi i rinforzi giusti, bloccando Renato Sanches dal Lille e appunto il francese in forza alla squadra capitolina. In passato, il giocatore è già stato vicino ai rossoneri. Ora però l’ex Fiorentina è finito ai margini del progetto tecnico di Josè Mourinho. Anche nella gara contro il Sassuolo, ...

