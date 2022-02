Milan, non solo Sanches per il dopo - Kessiè: spunta nuovo nome - Top News (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da tempo i rossoneri sono su Renato Sanches del Lille, ma secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe interessato a Jordan Veretout , centrocampista della Roma che il Milan aveva seguito a lungo ... Leggi su sportevai (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Da tempo i rossoneri sono su Renatodel Lille, ma secondo la Gazzetta dello Sport ilsarebbe interessato a Jordan Veretout , centrocampista della Roma che ilaveva seguito a lungo ...

angelomangiante : Dopo Theo prossimi due a rinnovare sono Leao e Bennacer che prende 1,5 netti a stagione. Quando arrivò gli agenti c… - PietroMazzara : @Tommasolabate L’hai sofferta poco eh. Un dato, che a prescindere da come andrà a fine il campionato, è incontrover… - AntoVitiello : ?? Incontro molto positivo tra #Milan e agenzia #Botman, ribadita la volontà di puntare sul giocatore per l'estate (… - paolostella : È tornata la Up nel bow window, il mio posto preferito al mondo dove prendere il caffè. Aumento consumo caffè a c… - ReadyPlayer1___ : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport Kessie in questo momento non è a posto da un punto di vista di condizione fisica #Milan -