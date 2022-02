Milan | Maldini vuole blindarlo | tante big su di lui!

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilè tornato ad essere grande e quest’anno sembra esser diventata la principale antagonista alla corsa Scudetto dell’Inter. Tutto questo è sicuramente dovuto allo straordinario lavoro di Paoloe di tutta la dirigenza nello scovare giovani talenti nel mercato ed anche all’evoluzione di allenatore di Stefano Pioli.Leao La dirigenza rossoneramantenersi su questi standard anche per i prossimi anni e, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter, Leao sarebbe ad un passo dalla firma sul rinnovo del contratto che lo legherebbe alfino al 2026. Molte squadre si erano fatte avanti per acquistarlo ma a questo punto per i meneghini è diventato completamente incedibile. LEGGI ANCHE: Samp, rischio ribaltone in porta, Audero teme il sorpasso!

Il discorso è destinato a riproporsi in estate, quando ilproverà a chiudere con il Lille una ... un investimento importante che conferma la convinzione die Massara sulle qualità del ...e Massara pensano ad un giocatore diverso per la fascia destra d'attacco. Più fisico ed esplosivo nei duelli con gli avversari. Da quando è arrivato al, Castillejo è stato soprattutto ...Si distingue dalla massa invece Franck Kessie: il centrocampista ivoriano, in scadenza a giugno prossimo, lascerà con ogni probabilità il Milan per mancati accordi economici. Per questo motivo Paolo ...In casa Milan, la priorità di Maldini e Massara è quella di definire al più presto i rinnovi dei gioiellini rossoneri. Dopo il rinnovo fino al 2026 di Theo Hernandez, la priorità del management ...