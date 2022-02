Milan, Helveg: 'Mi ha sorpreso Giroud' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'ex difensore del Milan Thomas Helveg ha parlato a Tuttosport di Milan: "Nelle fila dei rossoneri militano alcuni campioni, giocatori... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'ex difensore delThomasha parlato a Tuttosport di: "Nelle fila dei rossoneri militano alcuni campioni, giocatori...

Se pensiamo i fischi che prendevano Helveg, Abate o più recentemente Rodriguez, bisogna ammettere ... Situazione anche comprensibile, ma deve essere il Milan a dipendere da un giocatore o piuttosto l'...

Thomas Helveg, ex terzino di Milan e Inter, parla a Radio Rossonero in vista del derby di Milano: 'Un derby come tutti gli altri, è una partita con una sua storia. Sono molto curioso, la partita di ieri ...

Milan, Helveg: 'Mi ha sorpreso Giroud' Calciomercato.com Helveg: "Sorpreso da Giroud, mi aspettavo di vedere un Leao così" Queste le parole rilasciate a Tuttosport dall'ex rossonero Thomas Helveg su quale giocatore gli piace di più del Milan attuale: "Nelle fila dei rossoneri militano alcuni campioni, giocatori che fanno ...

Inter, Napoli e Milan se la giocheranno fino all'ultima giornata. Anche un ex rossonero ha voluto dire la sua in un'intervista rilasciata a Tuttosport. Queste le parole di Thomas Helveg che vinse lo ...

