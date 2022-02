Milan, decisione presa su Krunic (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Rade Krunic e un futuro che sarà ancora in rossonero. Il centrocampista bosniaco ha diverse richieste sul mercato ma per Pioli e la dirigenza... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Radee un futuro che sarà ancora in rossonero. Il centrocampista bosniaco ha diverse richieste sul mercato ma per Pioli e la dirigenza...

Advertising

Insider1899 : Vi parlavo di Belotti già 17 giorni fa se non prima, come per #Sanches e #Botman. Tutto fatto anche per Florenzi, l… - Dalla_SerieA : Donnarumma, frecciata al Milan: 'Al Psg mi hanno fatto sentire importante' - - sportli26181512 : Balbo: 'Donnarumma troppo giovane per pensare ai soldi, sarei rimasto al Milan': Abel Balbo, ospite di Calcio Total… - milanmagazine_ : GAZZETTA - Milan-Leao, per il rinnovo si attende la decisione del Tas sui 16 milioni dello Sporting - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Milan-Leao, per il rinnovo si attende la decisione del Tas sui 16 milioni dello Sporting -