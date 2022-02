Michelle Hunziker ha un nuovo amore? Spunta un modello bellissimo, ecco di chi si tratta – FOTO (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Michelle Hunziker dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi ha un nuovo amore? Secondo Dagospia la risposta è sì e si tratterebbe di un giovane e aitante modello classe 1991. Michelle Hunziker ha un nuovo amore? Spunta un modello Chi è Carlo (detto anche Carlos) Piazza? É un bellissimo indossatore che appare su Instagram... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 16 febbraio 2022)dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi ha un? Secondo Dagospia la risposta è sì e si tratterebbe di un giovane e aitanteclasse 1991.ha ununChi è Carlo (detto anche Carlos) Piazza? É unindossatore che appare su Instagram... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

m_hunziker : Alcuni indizi su quello che accadrà domani sera in prima serata su Canale5... Michelle Impossible pt. 1, ci siamo!… - infoitcultura : Michelle Hunziker a pezzi per Tomaso Trussardi/ 'Per fortuna ho il nuovo show' - infoitcultura : Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme: la reazione dei fans - infoitcultura : Michelle Hunziker: cifra folle chiesta per il mantenimento - blogtivvu : Perché Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono lasciati? La verità sulla dolorosa scelta -